Caen. Handball (Proligue) : les Vikings de Caen finissent en beauté !

Le match.

La rencontre face à Pontault-Combault était sans enjeu pour les équipes, si ce n'est que de gagner un rang au classement : une 8e place pour Caen et un podium pour les seine-et-marnais, qu'ils n'obtiennent pas, en vain. À son habitude, Mancelle lançait les siens en solitaire dans les 5 premières minutes (1-2, 5') avant Jukic et Dupoux ne réagissent et permettent aux locaux de prendre une légère avance au quart d'heure de jeu (8-7, 15'). Les pénalités s'enchaînent de part et d'autre du parquet, et les deux formations ne se lâchent pas d'un fil. L'écart est infime à la pause, en faveur des normands (14-15, 30').

Caen maîtrise son sujet en seconde période

De retour des vestiaires, les locaux tombent sur un grand Serdarevic sur sa ligne. Le portier caennais, qui a d'ores-et-déjà fait ses adieux à domicile, n'a pas fait les choses à demi-mesure. Maxime Langevin en profite, grâce à une série de pénaltys réussis pour poser un premier break (18-23, 42'). Le goleador Pontellois-Combalusien Dupoux y croit encore mais Caen semble plus solide et surtout très réaliste. Le capitaine Aguilar vient inscrire le dernier but caennais de la saison 2017-2018 et peut-être le dernier de sa carrière sous le maillot normand... (24-31' 60').

Caen signe la fin d'une belle saison mais se sépare de cinq joueurs clés : Aguilar, Serdarevic, Mancelle, Zeljic et Rosales-Pousada ne feront plus partie du collectif l'an prochain. Les recrues devraient être annoncées la semaine prochaine...

La fiche.

Mi-temps : 14-15 / Score final : 24-31 / Arbitres : F.Klein et J.Rolland.

Pontault-Combault : Leventoux, Marie-Joseph 1, Aman 1, Ribeiro 4, Lagier-Pitre 1, Jukic 3, Sokolic, Diallo 1, Moreno, Appolinaire 2, Parrain, Gineys, Tchitombi 3, Dupoux 8. GB : Romero Carreras 7/30 arrêts, Cantegrel 1/8 arrêts. Entr : S.Quintallet.

Caen : Pleta 1, Allais 2, Langevin 8, Mancelle 8, Breysacher 1, Rosales-Pousada 3, Sacko 5, Garcia 1, Goupillot, Aguilar 2, Rossi 1. GB : Serdarevic 11/19 arrêts, Arsenic 4/18 arrêts. Entr : P.Mahé.

