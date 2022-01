Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce dimanche 13 mai

Bélier

Vous êtes une équation parfaite entre le corps et l'esprit. Vous savez tout quitter quelques instants pour vous isoler, méditer et vous adonner à une certaine quête spirituelle.

Taureau

Début d'une période euphorique durant laquelle tout vous est permis et vous avez tous les droits. Profitez-en pour soigner votre communication. C'est très important.

Gémeaux

Votre désinvolture vous confère une sorte d'ironie constante, en parfaite harmonie avec votre élégance. Vous cachez bien l'essence de votre personnalité anxieuse.

Cancer

Rien n'est plus vulnérable que le bonheur. Pour l'instant Vénus vous flatte et vous prépare quelques bonnes surprises. Tout est possible et réalisable durant 5 jours.

Lion

En bon parent vous sentirez la nécessité de parler à vos enfants et ceux-ci d'abréger la conversation… pourquoi s'éterniser ? Il faudra mettre vos émotions à distance.

Vierge

Une petite flamme de malice brille dans vos yeux. Vous vous sentirez doué pour le bonheur. C'est en famille que vous vous sentirez le plus heureux.

Balance

Vous êtes persuadé que votre vie a un sens, il y a une voie clairement tracée. Vous ne vous posez pas plus de questions, vous savourez le moment présent et le succès en toute simplicité.

Scorpion

En chef de famille, votre problème du chef résidera dans l'art du commandement. La main de fer dans un gant de velours ne suffit pas toujours. Il faut mettre du cœur et parfois se rendre vulnérable.

Sagittaire

Vous êtes visuellement époustouflant et hallucinant dans votre allure. Quelle élégance ! Vous bousculez les codes et savez briser la glace et accompagner votre entourage dans un vaste univers émotionnel.

Capricorne

Vous ne serez pas hermétique aux critiques et vous arriverez à les transformer en défis. Vous saurez donner le maximum. Et tout cela en gardant votre petit brin de folie et votre panache.

Verseau

Prudence : vous saurez être sans couleur, sans odeur et sans saveur. Quant à l'insipidité vous serez prêt à en faire bonne mesure. Ainsi aucun éclat au programme.

Poissons

Sous une douceur se cache un caractère bien trempé. Est-ce pour cela que vous réussissez à séduire les plus exigeants. Vous savez faire grimper la température et rester cool.