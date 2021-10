Hockey en salle : les Caennais visent plus haut

Le hockey sur gazon a la particularité de se diviser en deux pratiques et de se jouer en trois temps. En automne et au printemps, les hockeyeurs jouent à onze, en extérieur. Ces deux phases (qui correspondent aux matchs allers et retours dans un championnat) sont entrecoupées d'une saison hivernale. Le hockey se joue alors en salle, dans le cadre d'un championnat tout à fait différent, à six contre six. Huitième de Nationale 2 en herbe, sur dix équipes, Caen vise une toute autre place en salle, dans la même division "Notre objectif, c'est les play-off", annonce Maxime Chéron.

Sur grand terrain, ce dernier évolue au Racing Club de France, l'une des meilleures formations françaises, après avoir fait les beaux jours du HCV Caen EC. En salle, il porte de nouveau les couleurs caennaises. Avec une défaite et un match nul, les deux premiers matchs de son équipe l'ont laissé sur sa faim. "C'est très décevant. On manque d'efficacité offensive." L'équipe féminine de Caen entamera pour sa part la compétition le dimanche 15 janvier à Chartres.