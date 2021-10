Handball (N2M) : les Vikings tiennent la cadence

Le double promu a signé sa quatrième victoire consécutive, la huitième de la saison, dimanche 8 janvier face à Pouzauges (34-32). " Il fallait gagner, on l'a fait, retient Christian Le Moal. Sans la manière, mais on l’a fait." Les Vikings ont peiné contre des Vendéens mal classés mais accrocheurs et combatifs. Sanctionnés sur quasiment chacune de leurs erreurs, ils ont couru après le score pendant une longue partie de la première mi-temps.

Gros test contre Sannois-Saint-Gratien

"On jouait un peu trop rapidement, estime leur entraîneur. Notre jeu manquait de profondeur." Devant d'un but à la mi-temps (15-14), Caen a semblé prendre son envol en deuxième période (22-17, 40') mais une défense un peu trop laxiste a relancé son adversaire. Malgré la puissance d'Hamdi Mizouni et l'agilité de Paul Laisney, co-meilleurs marqueurs avec huit buts, les Caennais ne se sont mis à l'abri que dans les tout derniers instants de la partie.

"On a galéré sur leur défense haute, concède Christian Le Moal. C’était un match de reprise, compliqué. On savait très bien que physiquement ce serait dur. On a perdu beaucoup de ballons et on ne fait que 34 sur 60 au tir." Caen reste perfectible mais pointe pourtant au deuxième rang du classement, une place synonyme d'accession en Nationale 1 s'il parvient à s'y maintenir. Le 21 janvier, les Calvadosiens disputeront un très gros test contre Sannois-Saint-Gratien, prétendant à la montée.