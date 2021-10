Association Vague Folk, rassembler les arts à Caen

Le but était aussi de mettre en lumière la musique folk, en déclin dans les années 80, ainsi que ses dérivées. L’idée était donc de continuer à surfer sur la « vague folk » mais aussi d’être « vaguement folk ».



Un collectif ecléctique

En sommeil durant près de quinze ans, l’association a été réveillé en 2008 par Olivier Geneviève et la troupe des Trous du culte. Rapidement, Vague folk est devenue agent tourneur, producteur amateur d’amateurs. En 2011, un catalogue d’une douzaine d’artistes a été réalisé (www.vaguefolk.fr) regroupant de la musique folk mais aussi soul, hip-hop, du théâtre et même de la couture et du maquillage. Bref, Vague Folk est un label permettant la mutualisation des arts en lien étroits avec le spectacle vivant. Après un grand concert fin décembre, l’association remet ça le 24 mars pour une soirée spectacle à Ifs.



Contact : Olivier Geneviève, o.genevieve@free.fr ou 06 73 12 39 24