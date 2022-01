Coutances. Ouverture de Jazz sous les pommiers : demandez le programme !

Les notes des premiers concerts de la 37e édition du festival Jazz sous les pommiers résonnent depuis ce samedi 5 mai 2018, dans les rues de Coutances (Manche). Concerts, fanfares, spectacles de rue, animations gratuites ou payantes… En tout, 82 rendez-vous différents sont proposés jusqu'au samedi 12 mai.

Navette et cidre spécial

Chaque édition s'accompagne toujours d'une petite touche de nouveauté, et cette année ne fait pas exception. Côté pratique, un parking a été aménagé derrière la gare. De là, il sera possible de circuler en navette pour rejoindre le centre-ville. Découvrez les horaires ici.

Côté gourmand, notez que le festival s'est doté pour cette édition de sa propre cuvée de cidre ! Elle a été fabriquée par un producteur de Cametours, Damien Lemasson.

Musique et rencontres

Pour parler musique enfin, sept grands concerts sont prévus en cette journée d'ouverture : Papanosh, Mélanie de Biasio, Christian McBride Big Band, Gilad Ephrat ensemble et Jean-Louis Matinier, Rhoda Scott Ladies All Star ou encore AB Tentet et DJ Stefunk.

• Pour découvrir la programmation complète du festival, cliquez ici.



Des spectacles de rue ponctuent bien sûr ces premiers jours de festival. Autour des concerts, la course Jazz Colore fait son retour, ainsi que "cinéma sous les pommiers", et les différentes expositions et rencontre organisées dans les lieux fréquentés par les spectateurs, tels les Unelles ou les boutiques du centre-ville.