Une reprise à fond les ballons pour Malherbe

Au vu des dernières performances moribondes des hommes de Franck Dumas en championnat, cette faveur était certainement la bienvenue, d’autant qu’ils reprennent la compétition sur les chapeaux de roues avec pas moins de trois matchs à jouer au stade Michel d’Ornano en huit jours : contre Troyes en Coupe de France le 7 janvier (20h45), le 10 contre Marseille pour un quart de finale de Coupe de la Ligue (20h45) et le 14 contre Rennes (21h) pour le compte de la 20e journée de L1.



Mercato bouclé

Si le capitaine du Stade Malherbe, Nicolas Seube souhaite que son équipe fasse preuve de “moins de naïveté” pour éviter de répéter les erreurs commises depuis deux mois, il se veut guère optimiste pour le spectacle : “La solution pour être plus performant, c’est peut-être de faire comme les autres, c’est-à-dire d’éviter de vouloir faire du beau football, mais au contraire d’être plus solide, en concédant moins d’occasions pour ensuite avoir au moins une occasion de marquer dans le match.”



Pour relancer une bonne dynamique, Franck Dumas ne pourra pas compter sur une pléiade de renforts, même si Aurélien Montaroup s’est engagé lundi 2 décembre avec Malherbe, pour remplacer au poste de latéral gauche, Grégory Tafforeau, parti en retraite. “Le mercato est bouclé en ce qui nous concerne”, a déclaré à cette occasion, Jean-François Fortin. Le président du SMC ne cache pas ses aspirations : “la priorité, c’est le championnat donc le match contre Rennes. Après la perspective d’une demi-finale de Coupe de la Ligue nous fait rêver si on bat Marseille. Donc la Coupe de France...”

