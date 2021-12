Sotteville-lès-Rouen. Bonne table : Maneki Neko à Sotteville-lès-Rouen

Le maneki-neko, c'est cette petite statue de chat levant une patte que l'on trouve au Japon. C'est aussi le nom de ce restaurant qui affiche d'ailleurs une grande collection de maneki-neko de toutes sortes dès l'entrée. Avec du bois, du rouge et du blanc, on se sent tout de suite plongée dans une ambiance japonaise. L'accueil est aussi très agréable, avec le sourire et la sympathie de la serveuse.

La salle est plutôt grande, avec une vingtaine de places assises, mais intimiste puisqu'une séparation permet de couper les lieux en deux. Au mur, des tableaux complètent la décoration asiatique.

Du fait maison

Le restaurant propose un large choix de sushis, makis et autres sashimis. Des spécialités sont aussi disponibles pour les végétariens et certains produits sont issus de l'agriculture biologique comme la soupe miso. Pour me faire une idée de la carte, je choisis des sushis saumon, des sushis maquereau, des makis et des california saumon.

Une fois sur la table, je suis agréablement surpris par la taille car les sushis sont, au moins, deux fois plus gros qu'à l'habitude ! Le riz est fondant tout comme le poisson. Pour les makis, le saumon est présent en bonne quantité par rapport au riz. Je ressors du restaurant satisfait, en ayant mangé des produits frais et fait maison, le tout pour 21 euros.

Pratique. 192, rue Garibaldi à Sotteville-lès-Rouen. Tél. : 02 35 36 28 84

