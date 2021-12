Rouen. Pluies : 110 interventions des pompiers en Seine-Maritime

La Seine-Maritime, comme ses voisins du Calvados et de l'Eure, était en vigilance météo Orange à cause des fortes pluies et du vent lundi 30 avril 2018. Les pompiers n'ont pas chômé sur cette journée : 110 interventions liées aux intempéries sur le seul département de Seine-Maritime.

Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessé. Les interventions concernent essentiellement des caves inondées et des chutes d'arbres. Dans certains cas, ces chutes d'arbres ont arraché des câbles électriques ou téléphoniques.