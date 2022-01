Flers. Sport adapté : Léa Herry championne d'équitation et … de natation

Léa Herry, 25 ans, est employée depuis 2013 au conditionnement au sein d'Unisat61 sur le site des Ateliers du Bocage, à Flers (Orne). La jeune femme en situation de handicap mental réside dans son propre logement et conduit sa voiturette. Mais Léa est également -très- sportive.

Sportive de haut niveau

Léa pratique à haut niveau dans deux disciplines : la natation et l'équitation. Pour cette seconde discipline, l'Adapéi de l'Orne (association des parents et amis de personnes en situation de handicap mental) vient de la sponsoriser pour l'aider à financer ses activités, notamment lors du prochain championnat de France.

Natation

Léa Herry, vice-championne de France 2017 en crawl, vient de se qualifier en 50 et 100 mètres brasse, 50 et 100 mètres crawl, et en 50 mètres dos pour disputer les championnats de France, qui seront disputés à Vichy en juin 2018.

Équitation

Seconde corde à son arc : Léa pratique l'équitation depuis ses 3 ans, elle est licenciée en sport adapté par le Comité départemental de la Manche. Elle affectionne surtout le concours de saut d'obstacle et elle participe à de nombreux concours nationaux, où elle a été médaillée à plusieurs reprises. L'équifun est en sport adapté l'équivalent du concours complet. Elle va disputer les prochains championnats de France du 16 au 18 mai à La Courneuve :

Léa pratique 5 entraînements par semaine en équitation, deux en natation, et en natation comme en équitation, Léa Herry sera cette année dans la division la plus élevée de ces championnats de France de sport adapté.

