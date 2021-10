Dakar 2012: Le team Dessoude à la peine..

La 5ème étape hier entre Chilecito et Fiambala. Et si tout va bien pour le team sourdin MD Rally Sport. Pascal Thomasse, le n°1 de l'équipe auteur d'une belle 14ème place hier gagne un rang au général, il est désormais 13ème. Du côté des Dessoude c'est plus compliqué...