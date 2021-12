Rouen. Il incendie une voiture après le vol

À Rouen le 27 septembre 2017, la victime croise un individu qui semble errer sur le parking de la résidence où elle gare sa voiture. Intriguée, elle l'observe et s'étonne de le voir bizarrement rester sur place, l'air absent. La victime décide d'aller lui parler et entend l'individu dire qu'il se trouve régulièrement là et qu'il allait revenir. La même scène se reproduit donc le soir suivant et, au petit matin, la victime constate que sa voiture a été incendiée et totalement détruite. La victime appelle la police qui ne tarde pas à interpeller Mickaël Brumachon, 33 ans. Il est manifestement sous l'empire de l'alcool et le sac qu'il transporte contient des effets personnels qui appartiennent à la victime. Placé en garde à vue, il conteste les dégradations mais admet avoir incendié le véhicule et y avoir dérobé ce qu'il a pu y trouver.

Un casier bien chargé

Auditionné, il se contente de dire: "je n'étais pas bien". Il ajoute qu'ayant pris conscience de son geste, il a tenté d'éteindre l'incendie provoqué, ultime moyen de se protéger à ses yeux. Son casier judiciaire fait état d'un lourd passif: vingt trois condamnations y sont portées pour vols, destruction de biens et recel de vol. Le ministère public constate que le prévenu a refusé son extraction de geôle pour être jugé et conclut: "les faits sont reconnus et caractérisés". En l'absence de défense, le tribunal, après délibération, le relaxe pour fait de dégradation mais le condamne à une peine de cinq mois d'emprisonnement.

