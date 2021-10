Ils se font passer pour des agents du service de l’eau et prétextent la vérification de votre compteur.

Les vrais agents du service des eaux ont une tenue marquée et reconnaissable. Ils ont une carte professionnelle avec leur photo et surtout aucun n’est habilité à recevoir de l’argent en espèces de la part des usagers.

En illustration: la photo d'un VRAI agent des eaux.