A voir : les sorties cinéma du mercredi 4 janvier

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Un jour mon père viendra



Comédie française avec Olivia Ruiz, Gérard Jugnot et François Berléand



Chloé s'apprête à vivre l'un des plus beaux jours de sa vie en épousant l'homme beau, riche et séduisant qu'elle aime. Ne reste plus qu'à prendre le chemin de l'autel aux bras de son père. Mais qui, elle ne le connait pas?



*Une vie meilleure



Drame franco-canadien avec Guillaume Canet et Leïla Bekhti



Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans un projet de restaurant au bord d'un lac. Leur rêve d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte d'accepter un travail à l'étranger, confie provisoirement son fils à Yann. Elle disparaît...





*Le Pacte



Thriller d'action américain avec Nicolas Cage



Après l'agression violente et le viol de sa femme, Will décide d'intégrer un groupe de citoyens qui fait sa propre justice. Ils lui promettent qu'il pourra éliminer le coupable en échange d'un service. Il accepte, mais ce pacte le dépasse rapidement et menace de le faire sombrer...

Ecoutez le programmateur Mr Marin ,(coup de coeur en rouge) ,nous présenter les sorties de la semaine en France et à Flers

Cinéma "les 4 vikings" 17, rue Abbe-Lecornu 61100 Flers 02 33 64 49 48



Programme complet et animations à retrouver sur flers.cine.allocine.fr