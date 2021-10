Gérard Dieudonné finalement aux législatives ?

Gérard Dieudonné, maire de la Lucerne et conseiller général, sera-t-il candidat aux législatives? On pensait que Gérard Sauré (Maire adjoint PRG de Granville) serait le seul candidat de "la gauche" sur la circonscription Granville/Avranches suite à un accord national entre le Parti Socialiste et le Parti radicale de Gauche, visiblement tout n'est pas réglé.