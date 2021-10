Souvenez-vous, ils avaient enchanté le public et enflammé la scène du festival Beauregard pendant plus d’une heure et demi l’été dernier. Ils viendront interpréter leurs grands tubes en acoustique, dont “U turn Lily”. Pratique. C’est au BBC d’Hérouville, mercredi 11 janvier à 20h. Tarifs de 22 € à 29 €. Informations et réservations au 02 31 47 96 13 et sur www.bigbandcafe.com.