En hiver, 5 700 kilomètres de route à surveiller dans le Calvados

Le Calvados compte six agences routières départementales, censées chacune surveiller leur réseau de routes gérées par le Conseil général. Jusqu’en mars, 70 agents sont disponibles en permanence en cas de besoin pour assurer la sécurité et le confort des usagers. Pour les aider, 36 camions de déneigement qui aideront à dégager en priorité les axes principaux.

Côté autoroutes, l’A13 dispose, parmi une trentaine d’ouvriers, de six agents logés sur place pour une plus grande réactivité. Huit camions de déneigement sont toujours prêts à venir racler la neige et déposer du sel et de la saumure, de l’eau très salée, sur la chaussée. L’an dernier, le seul mois de décembre avait nécessité 1400 tonnes de sel.

Comme pour l’A84, les voies rapides sont traitées en premier, avant les aires de repos et d’accueil. Régulièrement informés par Météo France des épisodes d’intempéries, les équipes des autoroutes procèdent à un traitement préventif. Même si la meilleure prévention, lorsqu’il neige, reste de différer son voyage.