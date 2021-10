Basket : un mois de janvier corsé pour Mondeville

Elles préparent un mois de janvier important à plus d'un titre. "Il faut vraiment faire attention quand tu entames la deuxième partie de saison, parce que soit tu reviens en forme, soit tu baisses de régime", prévient l'expérimentée Kristen Sharp. Crucial par son positionnement au retour des vacances et à l'entame de la deuxième moitié de saison, le premier mois de l'année prend une tournure particulière pour Mondeville en 2012.

Un mélange de LFB et d'Europe

Les surprenantes troisièmes de Ligue féminine vont affronter Tarbes, champion de France il y a deux ans, puis les redoutables équipes de Montpellier et Challes-les-Eaux. Au milieu de ces rendez-vous nationaux, les Mondevillaises disputeront leur huitième de finale d'Eurocup face aux Turques de Botas Spor (les 12 et 19 janvier). "C'est sûr que si on finit le mois de janvier avec zéro défaite, on aura quasiment assuré ce qu'on voudrait faire, en championnat comme en coupe d'Europe, anticipe Hervé Coudray. Mais il ne faut pas rêver non plus. Tarbes est en train de bouleverser son effectif, il va falloir voir qui ils vont recruter. Montpellier et Challes caracolent en tête depuis le début de la saison. On aura de très gros matchs mais on ira avec la confiance qu'on a emmagasinée."

L'USOM, vainqueur de Tarbes après prolongation au match aller mais défait par Montpellier et Challes peu après, peut croire en ses chances au retour d'une première partie de saison réussie. "On a un avantage, c'est qu'on ne se connaissait pas il y a quatre mois et qu'on se connaît plus maintenant, expose l'entraîneur mondevillais. Mais il ne faut pas s'endormir et se croire arrivé. Quand je vois comment on a évolué en quatre mois, j'ose espérer qu'on va continuer dans le bon sens." Premier test samedi 7 janvier à la Halle Bérégovoy contre Tarbes, club en crise (trois joueuses sont parties à l'hiver) et en mauvaise posture.