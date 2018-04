Alerte à la pollution aux particules dans l'air en Normandie

La qualité de l'air est jugée mauvaise, samedi 14 avril 2018, dans les grandes villes de Normandie, en raison d'un épisode de pollution aux particules en suspension.

La qualité de l'air est mauvaise, samedi 14 avril 2018, quasiment partout en Normandie. En effet, depuis vendredi 13 avril 2018, la région est touchée par un épisode de pollution aux particules en suspension. Cette situation a entraîné le déclenchement d'une procédure d'information et de recommandation aux personnes sensibles par Atmo Normandie, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air.

C'est à Rouen (Seine-Maritime), Caen (Calvados), Lisieux (Calvados) Saint-Lô (Manche), Cherbourg (Manche) et Alençon (Orne) que la qualité de l'air est jugée la plus mauvaise avec 8 sur 10. Le Havre (Seine-Maritime) se situe un cran en dessous et l'air est jugé médiocre (6 sur 10) à Évreux (Eure).

Éviter les activités physiques

Plusieurs recommandations s'adressent aux personnes vulnérables comme les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes de plus de 65 ans ou encore les asthmatiques. Il est recommandé de limiter les activités physiques et sportives autant en plein air qu'à l'intérieur et en cas de symptômes ou d'inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin.

Les autorités demandent aussi, pour contribuer à la réduction des émissions de particules en suspension, que les usagers de la route réduisent leur vitesse de 20 km/h sur les routes départementales, les quatre voies et les autoroutes.

