Caen. Caen-PSG : Orelsan, Drucker, Brogniart, Thouroude et Ménard... tous avec Malherbe

Que peuvent bien avoir en commun Michel Drucker, Orelsan, Malika Ménard, Thomas Thouroude et Denis Brogniart ? Leur passion pour le Stade Malherbe bien sûr ! Et ils ne s'en cachent pas, même si la Miss France 2010 affiche moins régulièrement ses couleurs. "Malherbe, ce sont de nombreux souvenirs car ma mère habitant le quartier, il arrivait que j'aille voir les matchs gratuitement en rentrant dans le stade à la mi-temps", s'amuse-t-elle :

Malika Ménard et ses souvenirs du Stade Malherbe

"Mais, j'ai aussi travaillé un an pour le PSG et je m'y suis un peu attachée !" Il ne faut d'ailleurs pas lui demander un pronostic : "Quel que soit le vainqueur, je serai heureuse !".

Michel Drucker à Venoix pour faire du stop



Pour les quatre autres, aucune autre issue n'est en revanche envisagée qu'une qualification du Stade Malherbe pour ce qui serait alors sa première finale de Coupe de France. "Il y a une opportunité historique car une fois Paris battu, la porte sera grande ouverte pour être champion, avec Chambly ou Les Herbiers en finale, observe Michel Drucker, natif de Vire et célèbre présentateur TV. Malherbe, c'est ma jeunesse, la fin des années cinquante, le stade de la route de Venoix, un point de départ en stop pour rentrer à Vire, mon lycée technique à proximité…" :

Michel Drucker évoque ses souvenirs du Stade Malherbe, enfant

Invité de Vivement Dimanche en mai 2016, l'incontournable émission de Michel Drucker sur France 2, le rappeur Orelsan avait pu échanger sur leurs origines normandes. Depuis le début de sa carrière, le rappeur n'hésite pas à multiplier les déclarations d'amour à son club de cœur.

Orelsan et Thouroude au cœur du stade

Lors de ses passages en concert à Caen, le maillot des Bleu et Rouge est régulièrement de sortie, comme c'était le cas lors du lancement de sa nouvelle tournée le vendredi 2 février dernier au Zénith. C'est d'ailleurs lui qui donnera le coup d'envoi de la rencontre à 21h05. Et quelques heures auparavant, il sera l'un des invités de l'émission Y'a pas péno sur Europe 1, exceptionnellement délocalisée à Caen pour l'occasion. Ce rendez-vous est co-animé par un fervent supporter du Stade Malherbe, Thomas Thouroude qui ne pouvait pas manquer l'événement. Et pour le SMC, avoir un expert du ballon rond d'envergure national dans sa poche, ça compte. "J'ai jamais caché que j'étais supporter de Malherbe, sauf que quand tu n'es pas connu, tout le monde s'en fout et quand t'as un peu de notoriété, tu te fais chambrer" :

Thomas Thouroude, fier de ses couleurs

Il connaît la recette pour battre le PSG : "Il ne faut surtout pas tondre la pelouse d'ici au 18 avril, et que Ronny Rodelin nous sorte un tour de magie." Ces ingrédients pourraient plaire à un autre fan du SMC, le présentateur vedette de Koh-Lanta, Denis Brogniart qui use lui aussi facilement de Twitter pour témoigner son soutien. "Quand Malherbe gagne, il n'est pas rare qu'avec le régisseur de l'émission, également supporter, on enfile notre maillot pour aller manger après un tournage, s'amuse-t-il. Mon amour pour ce club a commencé au début de ma carrière professionnelle comme journaliste à Caen, au début des années 90, quand Malherbe jouait l'Europe et faisait tomber à Venoix les grands de la première division". Lors de la demi-finale contre le PSG, il sera à 15 000 km du stade, en repérage pour Koh-Lanta. "Mais le téléphone ne sera jamais loin pour suivre l'évolution du score."