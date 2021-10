L'avenir de l'ancienne entrée de la Société Métallurgique de Normandie en question

L’automne dernier, c’est suite aux demandes “pressantes” des entreprises de la zone (parmi lesquelles NXP) que la société Normandie Aménagement, qui gère le Plateau, envisageait la “suppression” des deux bâtiments. Objectif : réaménager l’entrée du campus pour la rendre plus lisible et plus moderne.

Devant l’opinion défavorable de riverains, Normandie Aménagement a dû réviser sa copie, et de nouvelles études ont débuté. “On a raisonné en techniciens. La prochaine fois, nous lancerons une concertation préalable”, reconnait Gilles Moreau, directeur de la société.

De son côté, le maire de Mondeville, Hélène Mialon-Burgat, prévoyait un possible déplacement des guérites, et obtenait en octobre un permis de démolir, “nécessaire en cas de déconstruction et reconstruction.” “Elle n’a pas pris le temps de discuter”, lui reproche Jérôme Hommais, opposant à la municipalité, qui réclame l’annulation du permis de démolir.

Cette dernière option est en tout cas étudiée, mais devrait se révéler trop coûteuse. “Si nous choisissons de conserver et de réhabiliter ces guérites sans les bouger, c’est toute la stratégie d’entrée vers le campus qui va changer.” Normandie Aménagement envisage désormais de transmettre la responsabilité des bâtiments aux associations, “qui prendront en charge leur conservation et l’animation.”