Deux matchs ferme pour Heurtaux

La Commission de discipline a décidé de sanctionner Thomas Heurtaux ce jeudi 28 décembre pour un tacle non maîtrisé à la 54' minute sur Stéphane Mbia, qui avait dû être remplacé suite à ce contact. Après visionnage des images, lecture du rapport complémentaire de l'arbitre et audition de Thomas Heurtaux via une conférence téléphonique, la Commission a ainsi pu prendre sa décision. Le défenseur caennais devrait donc manquait le match de Coupe de France contre Troyes le 7 janvier, puis le quart de finale de Coupe de la Ligue contre Marseille, le 10 janvier.