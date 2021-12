Hérouville-Saint-Clair. Dans les pas de Rollon, il va courir 2 000 kilomètres

Du haut de ses 64 ans, le défi n'effraie pas Lionel Rivoire. Samedi 28 avril 2018, il partira d'Ornavik, le parc viking d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) pour une course de 2 000 kilomètres. Le vrai départ se fera à Alesund en Norvège, la ville natale de Rollon. De là, il retracera le parcours de ce premier jarl, c'est-à-dire "prince" de Normandie, et plus généralement de la descente des Vikings.

Une histoire de conquérants

Ce passionné de course - il effectue tous les jours 15 à 25 kilomètres - qui a déjà couru 24 heures d'affilée pour le Téléthon et a même traversé l'Australie à pied, a décidé cette fois-ci de mettre sa forme olympique au service de l'histoire. "Je suis né à Caen, je suis Normand d'origine. Quand on m'a proposé ce pari de rétrospective viking, j'ai trouvé ça passionnant, raconte-t-il. Comme beaucoup de gens je connaissais un peu l'histoire mais là je découvre beaucoup de choses sur notre origine."

Et l'ancien chef d'entreprise, qui dirigeait les pinceaux Mannet à Cormelles-le-Royal (Calvados), voit dans l'épopée de ces conquérants un beau parallèle avec le présent. "Ces gens ont quitté leur région, ils se sont déplacés, ils n'ont pas eu peur de livrer des batailles, d'aller voir ailleurs, décrit Lionel. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises normandes qui ont la même démarche."

Au-delà du côté symbolique du voyage, le but est aussi de resserrer les liens entre les différents sites de reconstitution comme Ornavik. "Les gens échangent régulièrement mais se rencontrer, établir le contact entre passionnés va être une expérience extraordinaire."

Parcours. En Norvège, Alesund, ville natale de Rollon ; Bergen, musée d'histoire maritime ; Oslo, musée des drakkars. En Suède, Trelleborg, forteresse du Xe siècle ; Copenhague, musée scandinave ; Roskilde, musée des drakkars. Au Danemark, Trelleborg, forteresse scandinave ; Jelling, pierres runiques ; Ribe, village viking reconstitué ; Jaithabu, village viking reconstitué. En France, Eu, lieu de mort de Rollon ; Rouen, musée des antiquités ; Saint-Clair-sur-Eptre, ville du traité entre Rollon et Charles-le-Simple ; Bayeux, lieu de mariage de Rollon avec Poppa.

A LIRE AUSSI.

Un centre dédié aux Vikings près de Caen en 2021

Près de Caen, remontez le temps jusqu'à l'époque des Vikings

Calvados: à Hérouville-Saint-Clair, M6 filme les Vikings à Ornavik