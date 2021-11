Hors Normandie. Quand Kev Adams se moque de lui-même

Ces deniers jours, un humoriste inconnu fait le buzz sur internet. Devant une salle comble, l'humoriste au prénom de Sam réalisait son sketch sur la scène du théâtre parisien, Le Trévise. À peine cinq minutes de sketch où il se moque un peu, beaucoup d'un autre humoriste, Kev Adams. Les punchlines fusent et le public semble comblé.

Repris par bon nombre de médias, beaucoup sont tombés dans le piège de Kev Adams. En effet, on le voit à la fin de la vidéo, l'humoriste sur scène est ni plus ni moins Kev Adams. L'humoriste de 26 ans qui a décidé de piéger les spectateurs et ses fans a littéralement réussi son coup.

😱 Quand @kevadamsss se fait clasher et détruire violemment par un humoriste inconnu ! 😭😂 pic.twitter.com/6mCiQCZZNv — Sam (@SamDavek) 7 mars 2018

Ce sketch en a piégé plus d'un, même des stars et amis de Kev Adams comme le chanteur Black M. Une belle promotion pour son prochain spectacle qu'il débutera bientôt. L'humoriste est également à l'affiche du film Love Addict.