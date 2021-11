Caen. Grèves SNCF : prévisions pour le jeudi 5 avril, ça coince encore !

Le trafic reprend progressivement après les deux premiers jours de mobilisation des cheminots à la SNCF. Jeudi 5 avril 2018, quelques perturbations sont malgré tout encore à prévoir.

50% des Le Havre-Paris, deux tiers des Caen-Paris

Sur le réseau normand, dans le détail :

• 2 TER sur 3 circuleront

• 1 intercité sur 2 circulera entre Paris et Le Havre

• 3 intercités sur 5 circuleront entre Paris et Cherbourg

• 1 intercité sur 2 circulera entre Paris et Granville

• 1 intercité sur 2 circulera entre Caen et Tours



La SNCF précise que l'ensemble de la circulation pour la journée suivante est affiché en gare tous les jours à partir de 17 heures.

Tableau des prévisions à la SNCF pour le jeudi 5 avril 2018. - SNCF

