Trois blessés à Tonneville (50)

Un accident qui s'est produit peu avant 6h30 ce matinsur la départementale 152. En sortie de virage, pour une raison indéterminée, le conducteur d'un véhicule avec deux passagers à bord a perdu le contrôle, percuté le bas côté et a terminé sur le toit.

Blessés légèrement, le conducteur et un passager de 22 ans ont été évacués sur l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Le passager arrière, âgé lui de 23 ans, a été plus sérieusement touché et transféré vers le CHU de Caen.