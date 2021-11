Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce mercredi 4 avril 2018

Bélier

Vous avez le coté attachant des sales gosses. Sans prétention vous savez tous les suffrages par votre humour parfois corrosif mais jamais méchant.

Taureau

Ça sent l'insurrection autour de vous. Si vous avez des ados sous votre toit, vous aurez à affronter verdict sans jugement, sauf peut-être un procès d'intention… Comme ils sont mignons !

Gémeaux

Il semblerait que la roue tourne à votre avantage. Peut-être le jour où miser raisonnablement. Jupiter géniteur de la déesse Fortuna vous fait les yeux doux pour quelques heures encore.

Cancer

Vous vous illustrerez dans les temps qui viennent bien au-delà de votre secteur. Vous aimez déborder des limites qui vous sont imparties pour toujours négocier et progresser.

Lion

Vous n'y pouvez rien. On vous aime et tellement ! Vénus est au cœur de votre thème et dessine un soleil sur votre agenda. Jolies surprises pour les temps qui viennent. Tout reste possible.

Vierge

Vous tenterez et c'est fort difficile pour vous, de lâcher prise. Vous faire dorloter et incarner un gros chat qui ronronne. Ne plus penser. Se laisser faire tout simplement.

Balance

A quoi sert d'investir si vous n'avez aucun pouvoir de décision ? Sachez vous faire conseiller avant de parapher quoi que ce soit. Inutile de mettre un sou dans une coquille vide.

Scorpion

Vous influençable ?! On rêve… Vous le prouverez de multiples fois. Vous avez la maîtrise totale des voies d'acheminements et de réalisation de tout ce qui vous trotte dans la tête. Un véritable démiurge.

Sagittaire

Vous préparerez dans votre esprit les prémices de projets de réunions de famille célébrant un anniversaire, un événement. Tout se bouscule un peu mais l'organisation est votre fort.

Capricorne

Même si vous croyez en votre bonne étoile, presque à une prédestination totale, vous ferez toutefois attention où vous mettez les pieds. C'est judicieux.

Verseau

Vous pourriez vivre un changement de lieu de travail d'ici quelques mois. Cette transplantation ne sera guère facile à vivre.

Poissons

Vous n'aimez guère les grandes cérémonies. Vous leur préférez la simplicité. Il faudra supporter aujourd'hui des exposés soporifiques, alors que deux ou trois phrases auraient suffi.