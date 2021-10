Roller-hockey : les Conquérants passent le premier tour

Disputé sur un terrain difficile, volonté du club parisien qui accueillait les débats, la rencontre a débouché sur un match intense, "tendu jusqu'au bout". Supérieurs dans la hiérarchie nationale, Caen a dominé les débats du début à la fin mais s'est fait une belle frayeur quand les locaux sont revenus à égalité. Un but de Charly Hallard à une minute trente de la fin a délivré les Normands.

"On a fait un très bon match, estime l'entraîneur-joueur caennais Antoine Rage. La Coupe de France n'est pas notre objectif principal mais on peut avoir des ambitions dans cette compétition. On avait atteint les demi-finales la saison dernière. En championnat, on manque de régularité. En coupe, avec des matchs couperets, on est capables de faire des exploits." Les Caennais en auront encore besoin en Ligue Elite, début janvier, puisqu'ils reprendront la compétition contre les deux meilleures équipes de France : Anglet et Rethel.