Volley : les filles des PTT Caen font le plein avant les fêtes

Entre le troisième de Nationale 3, Caen, et le dernier, la lutte était trop inégale, dimanche 18 décembre. "C'est une victoire logique, constate la Caennaise Sophie Mesnage. On n'avait pas pris ce match à la légère et on n'a pas vraiment eu de soucis dans le jeu. On a déroulé." Cette huitième victoire de la saison conforte la bonne dynamique des Caennaises, revenues à deux longueurs de la première place.

"On s'est relancées dans la conquête du haut de tableau", estime la libéro. Un peu hésitantes en début de saison, les Bas-Normandes restent sur deux victoires 3-0 et sont plus que jamais en phase avec leur objectif de montée. "On arrive à trouver notre collectif, on progresse, souligne Sophie Mesnage. On se trouve mieux, notre jeu est plus propre et plus régulier." Caen terminera la phase aller le 15 janvier contre Quimper.