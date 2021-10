A Caen, tout est prêt en cas de chutes de neige

A l’échelle de la commune, Caen dispose de quatre saleuses, d’une lame à neige et de balayeuses pour maintenir la voirie praticable. Mais compte-tenu de l’importance du réseau (350 km de voirie !), priorité est donnée au dégagement des entrées et sorties de villes, et aux liaisons entre quartiers. Quarante agents peuvent être mobilisés la nuit, et jusqu’à cent vingt le jour.

Le syndicat mixte de transports en commun Viacités a pour sa part mis en place des lignes “adaptées” qui tiendront compte des difficultés de circulation, et seront communiquées aux écoles et établissements de santé.

L’opération de salage préventif des autoroutes du département a déjà débuté, tandis que le Service interministériel de sécurité civile se prépare à coordonner les services en cas de météo exceptionnelle.