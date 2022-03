Alerte orange à la neige en Normandie, nouveau bulletin

Qualification du phénomène

Episode neigeux remarquable pour la saison, tant pour les quantités attendues que pour sa durée.

Faits nouveaux :

Prévisions confirmées.

Le refroidissement a gagné l'ensemble du nord de la Bretagne où les précipitations deviennent partout neigeuses avec des températures voisines de zéro degré.

Situation actuelle

La couche de neige atteint déjà des valeurs remarquables sur la bordure littorale de la Basse et de la Haute Normandie avec des hauteurs observées de 15 à 25 cm.

Evolution prévue :

Sur la Haute-Normandie

Les chutes de neige perdurent tout au long de la nuit et en matinée de demain avant de se décaler lentement vers le sud-est au cours de l'après-midi et d'évacuer le sud-est de l'Eure en fin de journée.

Les hauteurs de neige supplémentaires attendues sont de l'ordre de 20 à 30 cm généralement.

A noter que, compte tenu du vent de nord-est soutenu (voire fort en régions côtières) et de la nature sèche de la neige, les hauteurs de neige pourront parfois excéder nettement ces valeurs par formation de congères.

Sur la Basse-Normandie

L'intensité des précipitations sera importante durant la nuit avec un effet de blocage sur cette région. Une couche au sol de 10 à 20 cm supplémentaire est à envisager durant la nuit. Demain les précipitations neigeuses perdureront et 5 à 10 cm supplémentaire sont attendus.

A noter que le vent fort entrainera la formation de congères et donc des cumuls de neige plus importants localement.

Du Nord de la Bretagne au Nord du Maine, les précipitations évolueront partout en neige au cours de la nuit et il faut s'attendre à une couche de 3 à 7 cm en moyenne demain matin au lever du jour.

Le nord de l'Ille-et-Vilaine et le nord de la Mayenne seront concernés par des chutes neigeuses plus importantes et la couche neigeuse pourra atteindre 10 à 12 cm sur ces secteurs.

D'autres neiges se produiront en journée de mardi et une couche supplémentaire de 4 à 8 cm est attendue.

Sur l'Eure-et-Loir, la neige arrive par le sud-ouest ce soir mais ne tiendra que sur l'extrême nord-ouest du département dans un premier temps.

Les cumuls pourront atteindre de 3 cm sur l'extrême sud à 20 cm au nord-ouest d'ici demain soir.

Remarque supplémentaire

Cette neige est humide et lourde, vu les quantités attendues notamment sur la Basse-Normandie, l'effort sur les toitures plates sera important et le risque d'effondrement n'est pas négligeable; de même le poids de cette neige sur les fils électriques conjugué au vent fort de nord-est risque de provoquer des cassures et des coupures d'électricité.

Informez-nous en temps réel des conditions météo chez vous au 02.33.05.32.30, dès 6h00, mardi matin.