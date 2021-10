Danse sur glace: 3e sacre mondial et nouveaux records pour Papadakis-Cizeron

Papadakis (22 ans) et Cizeron (23 ans) avaient déjà été couronnés en 2015 et 2016, avant que les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, sacrés champions olympiques à Pyeongchang mais absents en Italie, ne les détrônent en 2017.

Sur la glace milanaise, les danseurs français, qui ont encore fait progresser le record du monde du programme libre (123,47 contre 123,35) et le record du monde total (207,20 contre 206,07), ont devancé les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (196,64) et les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (192,35).

