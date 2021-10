Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen prennent le match 1 face aux Bruleurs de Loups de Grenoble

Début de série idéal pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont gagné sur la glace des Brûleurs de Loups de Grenoble lors du match 1 de la finale des Play-off de la Saxoprint Ligue Magnus 4-3 vendredi 23 mars 2018.

Un 2e tiers riche en buts

Après un premier tiers sans but qui voyait l'expulsion de l'ancien Rouennais Olivier Dame-Malka évoluant désormais sous les couleurs grenobloises, le 2e tiers s'emballait avec pas moins de cinq buts. C'est une fois de plus un Alex Aleardi des grands soirs qui débloquait la situation sur un beau mouvement au milieu des défenseurs grenoblois et qui logeait la rondelle sous la barre d'un Horak impuissant 1-0. Il ne fallait que 28 secondes pour les Rouennais pour doubler la mise par l'intermédiaire de Joris Bedin qui se retrouvait seul devant la cage de Horak sur une passe de Richard Stehlik 2-0. Une avance importante à ce moment du match que les Jaunes et Noirs allaient augmenter en inscrivant un 3e but sur une déviation d'Aleardi sur un lancer signé Kevin Dusseau 3-0. Cette avance de trois buts ne durera que 23 secondes puisque les locaux se remettaient dans le jeu grâce à un but de Vincent Kara 3-1. Encore une fois, l'espoir isérois était de courte durée puisque Florian Chakiachvili d'un lancer lointain et précis redonnait trois buts d'avance trente secondes plus tard 4-1.

Fin de match à suspense

Après ce 2e tiers prolifique, les Rouennais géraient leur avance dans le 3e tiers mais se voyaient trop souvent pénalisés et encaissaient un 2e but des locaux en 5 contre 3 après seulement une minute de jeu. La fin de match allait être encore plus tendue puisqu'une seconde fois, les joueurs d'Edo Terglav revenaient à 4-3 encore en supériorité numérique. Malgré les assauts grenoblois, Matija Pintaric tenait la fin de match et permettait aux siens de remporter un premier match dans cette finale.

Une belle opération à l'extérieur pour les Normands qui auront l'occasion de doubler la mise dès ce samedi 24 mars 2018 à 20h45 toujours dans la patinoire grenobloise.

