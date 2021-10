Avranches. Attaque terroriste dans l'Aude : le gendarme Arnaud Beltrame est décédé

Le lieutenant-colonel de 45 ans Arnaud Beltrame n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé au petit matin du samedi 24 mars. C'est le ministre de l'intérieur, Gérard Colomb qui l'a annoncé sur son compte Twitter.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l'Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 mars 2018

Arnaud Beltrame s'était substitué à un otage lors de l'attaque terroriste du vendredi 23 mars 2018 dans le département de l'Aude. L'assaillant, Redouane Lakdim, lui avait tiré dessus avant l'assaut du GIGN.

Pendant quatre ans à Avranches

Entre 2010 et 2014, Arnaud Beltrame a été le patron de la compagnie de gendarmerie d'Avranches. Originaire du Morbihan, il est passé par la gendarmerie mobile, à Satory dans les Yvelines, et la Garde républicaine avant de rejoindre la Manche. Pour son service, cet officier, marié sans enfant, est décoré en 2012 de l'ordre national du Mérite. Homme de terrain et très courageux comme le prouve son acte héroïque lors de la prise d'otage, Arnaud Beltrame a quitté Avranches en 2014 pour devenir conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l'Écologie.

Il était arrivé dans le département de l'Aude en août dernier sous le grade de lieutenant-colonel.

#DGGN C'est avec une très vive émotion que je souhaite rendre solennellement hommage à l'héroïsme de notre camarade A.Beltrame décédé cette nuit. Je m'incline devant le courage, le sens du sacrifice et l'exemplarité de cet officier qui a donné sa vie pour la liberté des otages. pic.twitter.com/GnzmXWuFOX — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 24 mars 2018

L'ensemble des drapeaux et étendards de la gendarmerie sera mis en berne aujourd'hui.

