Rouen. Il abuse de la confiance de son frère

À la suite d'un grave accident de voiture, le frère du prévenu garde des séquelles physiques et connaît des troubles psychotiques. Le juge des tutelles désigne le prévenu comme curateur de son frère, mais il encaisse près de 250 000 € versés par l'assurance et les utilisent à son propre avantage pendant près de trois ans.

"C'était pour son bien"

Il doit néanmoins transmettre au tribunal les opérations financières réalisées. Il apparaît rapidement que ces comptes ne peuvent être certifiés. Il est accusé de détournement à son profit pour une somme de plus de 50 000 €, et placé en garde à vue le 17 novembre 2015. Auditionné, il reconnaît une partie des faits mais persiste à dire qu'il "l'aidait matériellement dans une vie désormais diminuée". Le ministère public constate que "les preuves d'abus sont démontrées", et sa défense note que "les intentions prêtées au prévenu sont choquantes". Reconnu coupable, le tribunal le condamne à trois mois de prison avec sursis.

