Nostalgie. La tournée des idoles de passage à Caen

Cela sera la 11e année que la tournée Âge Tendre sillonne les routes de France et fait revivre au public leurs titres les plus célèbres. Pendant 2 h 30, les artistes comme Dave, Nicoletta ou Sheila entraînent le public sur les tubes de leur jeunesse, jeudi 5 avril 2018 au Zénith de Caen (Calvados).

30 dates et 60 concerts, la preuve du succès !

Et si ces chansons ont plus de 40 ans, elles font toujours vibrer leur public, la magie est toujours au rendez-vous et tout comme les spectateurs. On peut parler véritablement de tournée puisque "Âge Tendre" monte sur scène pour 60 concerts.

De Spacer à Vanina, en passant par Mamy Blue, l'Avventura, Où sont les femmes ou Twist à Saint Tropez, les artistes assurent toujours le show avec leurs titres… indémodables ! À retrouver sur scène notamment Dick Rivers, Stone, Patrick Juvet, Pierre Groscolas ou encore Michèle Torr et Isabelle Aubret.

Pratique. Jeudi 5 avril à 15 heures et 20 heures au Zénith. De 39 à 59 €.

A LIRE AUSSI.

Johnny et ses fans, c'était toute une histoire

Le "Zoulou blanc" Johnny Clegg fait ses adieux au public

Découvrez la programmation complète de Beauregard