En avant les histoires avec l'expo Playmobil de Villers-sur-Mer

Avis à ceux qui ont su garder leur âme d'enfant : le Playmobil sera à l'honneur dans une exposition spéciale au Villaré à Villers-sur-Mer (Calvados), du samedi 31 mars au lundi 2 avril 2018.

C'est une exposition unique en son genre et qui rassemble près de 9 000 personnes pendant trois jours. Les Playmobil installent leur village au Villare du samedi 31 mars au lundi 2 avril 2018 avec des milliers de figurines à découvrir.

Un travail d'équipe

L'exposition doit sa réussite et son succès à la passion des bénévoles de l'association Smile Compagnie et au travail collaboratif avec le pôle animations et sports in Deauville.

De nouveaux thèmes seront présentés pour cette nouvelle édition, comme la BD, l'histoire ou bien encore l'univers du train. Les passionnés ou les collectionneurs, qui sont parfois les mêmes, pourront bien sûr se procurer des Playmobil d'occasion. Les enfants profiteront d'ateliers ludiques ou même de pêche à la ligne pour les plus petits.

Un événement qui se veut également placé sous le signe de la générosité puisque les bénéfices réalisés vont à des œuvres caritatives liées à l'enfance malade et handicapée.

Pratique. Du samedi 31 mars au lundi 2 avril de 11 heures à 19 heures à l'espace associatif et culturel le Villare de Villers-sur-Mer. Entrée libre. Tél. 02 31 14 51 65

