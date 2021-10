Grève vendredi: Air France prévoit d'assurer "75%" de ses vols

L'entreprise anticipe le maintien de 70% des vols long-courrier et moyen-courrier et 80% des court-courrier, le taux de grévistes étant plus important chez les pilotes (35%) que chez les hôtesses et stewards (31%) et les personnels au sol (29%), selon les chiffres communiqués.

