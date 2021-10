Les premières images du clip "Titanium" de David Guetta & Sia dévoilées!

Enregistré en featuring de Sia, "Titanium" devient le quatrième extrait de l'album "Nothing But The Beat" du DJ français, écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde en à peine trois mois et demi.



Il fait suite à "Where Them Girls At", feat Nicki Minaj et Flo Rida, "Little Bad Girl", feat Taio Cruz et Ludacris, et donc "Without You", enregistré avec la complicité du chanteur américain Usher. "Titanium" se verra à son tour muni d'un clip afin de poursuivre sa carrière dans les charts.



Actuellement 10ème titre le plus téléchargé en France, il compte quatre semaines de présence dans le top ten des ventes de singles.

Les deux artistes sont par ailleurs nominés dans plusieurs catégories aux prochains "Grammy Awards" dont la cérémonie se tiendra le 12 février 2012. David Guetta, déjà détenteur de deux prix avec son précédent opus "One Love", pourrait voir "Nothing But The Beat" distingué "Album de musique électronique de l'année".