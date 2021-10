Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen connaissent leur adversaire pour la finale

Avec une victoire 7-3 le mardi 20 mars 2018 sur les Boxers de Bordeaux, les Bruleurs de Loups de Grenoble se sont qualifiés dans le match 7 pour la finale de la Saxoprint Ligue Magnus. Ils y retrouveront les Dragons de Rouen dans une finale qui s'annonce pleine de suspense.

Les deux premiers du classement se retrouvent

Du coté de la Normandie, tous les yeux étaient rivés sur la dernière rencontre entre Grenoble et Bordeaux pour savoir quel adversaire se frottera aux Jaunes et Noirs. Finalement, la logique a été respectée puisque le leader de la saison régulière s'est imposé face à l'équipe de Bordeaux qui avait terminé sixième.

Cette troisième finale d'affilée pour les Rouennais opposera donc le leader et son dauphin. Dans la peau du challenger, les Normands tenteront de décrocher un 15ème titre de champion de France. Grenoble aura l'avantage de la glace avec la réception des matches 1 et 2, les vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 à Pole Sud, pendant que les joueurs de Fabrice Lhenry recevront les matches 3 et 4, les lundi 26 et mardi 27 mars 2018. Si nécessaire, le match 5 aura lieu à Grenoble le jeudi 29 mars, le match 6 sur l'Ile Lacroix le samedi 31 mars et le match 7 à Grenoble le lundi 2 avril 2018.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se qualifient pour la finale !

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen sont toujours en vie !

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen obtiennent un bon résultat à Bordeaux

HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !

Hockey-sur-glace (Magnus) : les Dragons de Rouen battus par Grenoble !