Alençon. Cérémonie d'hommage à Alençon

La journée annuelle de souvenir et recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, était célébrée lundi 19 mars 2018. Avec des cérémonies, par exemple Place de Gaulle à Alençon (Orne).

Cette cérémonie a été suivie de la remise de sept décorations dont une Croix de Chevalier de la légion d'honneur à Claude Legendre et une Croix de Chevalier de l'Ordre national du Mérite au capitaine Patrick Soubien, n°2 de la compagnie de gendarmerie Alençon/Argentan.