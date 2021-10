Exposition. Home Art expose au Vieux Saint Sauveur

Home Art, l'association de Caen (Calvados) qui fait que l'art s'invite chez vous, organise du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2018 une exposition à l'église du Vieux Saint-Sauveur. Elle regroupe les 15 artistes qui collaborent à l'artothèque.

Tableaux à emporter

L'occasion de découvrir les différentes propositions artistiques : des peintures sur aquarelles d'Isabelle Bessèche, aux huiles sur toile de Véronique Delange en passant par les sculptures de Michèle Gersant, les encres de Darius ou de Marie-Laure Veron et jusqu'aux photographies de Jean-Pascal Biville, il y en aura pour tous les styles et tous les goûts. Et comme le veut le principe, chacun peut, après avoir souscrit son abonnement (58€ par an) emprunter une œuvre chez soi puis en changer à sa guise.

Cette association qui a vu le jour il y a 10 ans a depuis à cœur de faire découvrir les œuvres d'art au grand public en s'installant dans des lieux comme le Sépulcre ou le Petit Lieu. Cette fois-ci, la petite Artothèque itinérante s'installe à l'église du Vieux Saint Sauveur. Le public pourra assister à un vernissage le samedi et à un concert du groupe vocal, les Divagabondes le dimanche.

Pratique. Le samedi 24 et le dimanche 25 mars à l'Eglise du Vieux Saint Sauveur. Entrée libre.

A LIRE AUSSI.

À Caen, du théâtre dans les écuries du quartier Lorge

Benin City: l'art du bronze de mère en fille