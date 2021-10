Cherbourg en pleine tempête !

La situation commence à être critique pour Jean Marie Huriez (photo ci dessus) et ses hommes. Le mot victoire, l'AS Cherboug ne l'a plus prononcé depuis le 30 septembre dernier (succès 2-0 sur le Paris FC). En 8 matchs, les bleus n'ont pris que 3 points. Un bilan catastrophique qui a lentement emmené les nord cotentinois vers la zone rouge.

Pourtant, tout avait si bien commencé, tellement bien qu'au lendemain de cette fameuse victoire contre le Paric FC on parlait même d'un éventuel podium pour les protégés du président Gohel... 2 mois et demi plus tard, on est de retour à la dur réalité du football et Cherbourg est bel et bien, un prétendant...au maintien.

Leur statut de relégable, les cotentinois, l'étrenneront dès mercredi à Luzenac, un concurrent direct dans cette fameuse course au maintien, c'est dire l'enjeu de cette rencontre pour les cherbourgeois qui cette fois, n'auront pas le droit à l'erreur, parce qu'à quelques jours de Noël.... ça pourrait vraiment "sentir le sapin".