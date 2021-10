Caen. Vol aggravé à l'encontre d'une octogénaire à Caen : un homme de 38 ans interpellé

Un homme de 38 ans, sans domicile fixe, a été interpellé par la police, vendredi 16 mars 2018, en fin de matinée à Caen (Calvados).

Un peu plus tôt, il avait suivi une femme âgée de 83 ans, et réussi à pénétrer dans son appartement. Sous la menace d'un couteau, il avait contraint l'octogénaire à lui délivrer son code de carte bancaire et était reparti avec son sac à main.

Il retire de l'argent liquide

Dans la foulée, il avait retiré 300 euros en liquide dans un distributeur automatique de billets.

Jugement en comparution immédiate

Interpellé, l'homme, déjà connu des services de police, sera jugé lundi 19 mars 2018 en comparution immédiate devant le tribunal de Caen (Calvados).