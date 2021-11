Caen. À Caen, un avant-goût de l'été avec la base nautique "Les pieds dans l'Orne"

La saison estivale 2017 était un coup d'essai pour la base nautique "Les pieds dans l'Orne". Samedi 31 mars 2018, Martin Raffy, le dirigeant, et toute son équipe vont ouvrir leur ponton et leurs activités pour une période beaucoup plus grande. "La saison dernière on avait retapé les pédalos en quelques mois. Là on a tout bien préparé", explique ce passionné de canoë.

Le projet de la base nautique était dans les tuyaux depuis quatre ans. Il devait alors se faire sur l'espace Arquette, sous le pont de la Cavée. Mais lorsqu'Alice Omer, la directrice du centre commercial des Rives de l'Orne, a proposé à Martin Raffy de s'installer sur le quai Hamelin à l'occasion de Caen plage, il n'a pas hésité. "C'était vraiment compliqué avec l'espace Arquette, au niveau des parkings notamment", explique-t-il.

Des bateaux électriques

Le nombre de pédalos a bien augmenté : de douze, il passe à vingt, les canoës et les paddles sont toujours là. "La grande nouveauté ce sont les bateaux électriques", annonce-t-il. En effet, 12 bateaux de six et sept places sont amarrés sur les bords de l'Orne. "Ils sont 100 % écolos et ne font pas de bruit".

Pour éviter les files d'attente, le gérant a mis en place un système de réservation via le site internet de la base nautique. La saison dernière, en l'espace de deux mois, près de 15 000 personnes ont utilisé les différentes embarcations.

Le parcours n'a pas bougé. Les usagers peuvent toujours naviguer sur 23 km, jusqu'à Saint André sur Orne. "Les gens sont contents de découvrir leur fleuve. Beaucoup connaissaient déjà Clécy mais ne connaissaient pas le parc de l'Odon et ne savaient pas qu'à deux minutes de la ville on pouvait être immédiatement dépaysé".

Pratique. Les pieds dans l'Orne. Ouverture le samedi 31 mars, 10 Quai Hamelin à Caen.