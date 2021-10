Caen. Près de Caen, presque 2 000 participantes ont couru pour la Lycéenne Maif Run !

Couleurs, sourires, bonne humeur étaient sur les visages des 1 800 lycéennes venues participer à la deuxième édition de la Lycéenne Maif Run mercredi 14 mars 2018.

Les jeunes filles sous un nuage de poudre colorée, pour le grand jet final. - Léa Quinio

Au départ d'une course de trois kilomètres, et uniquement réservée aux jeunes filles, l'événement n'a qu'un objectif ultime : s'amuser tout en faisant la promotion du sport féminin comme l'explique Arnaud Bidel, responsable régional du l'UNSS :

Pour l'égalité des chances

Déguisées ou non, les nombreuses lycéennes venues de tous les établissements du Calvados ont joué le jeu à leur manière et semblent avoir apprécié une manifestation 100 % féminine. Margaux et Manon, du lycée Marguerite de Navarre à Alençon (Orne) ont été séduites pas le concept.

"C'était magique ! Le fait d'être simplement entre copines, c'est agréable. Ce n'est pas comme les cross de d'habitude. Là il n'y a pas de compétition c'est 100 % pour le plaisir. On reviendra l'année prochaine !"

Et pour motiver les sportives, des invités de marque parrainaient la course :

Maëva Danois et Camille Lacourt ont même eu le temps de taper la pose devant les nombreuses jeunes filles. - Léa Quinio

Les ambassadeurs ont aussi joué le jeu. Gévrise Emane, triple championne du monde de judo, à l'image. - Léa Quinio

