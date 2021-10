Caen. Tourisme : composez votre carnet de voyage sur-mesure… à Caen

Désireuse d'offrir un nouveau visage depuis la fusion en 2017 des bureaux de Caen, Lion-sur-Mer et Ouistreham (Calvados), la direction de l'office de tourisme de Caen la mer lance à l'approche du printemps 2018 une nouvelle version de son site internet. Au-delà des nouvelles rubriques créées et d'une large place accordée à l'image, une application innovante est proposée : la création d'un carnet de voyage sur-mesure.

Pour les touristes et… les locaux

"Au fil de la visite sur le site, il est possible d'enregistrer ses préférences en matière de visites, d'hébergement, de sorties, de restaurants et autres, et de les soumettre au site qui génère un document exportable en PDF", explique Emmanuel Hardouin, directrice de l'office de tourisme Caen la mer. Un outil supplémentaire pour faire venir les touristes sur le territoire de la communauté urbaine, mais qui pourra aussi séduire des locaux également.

A LIRE AUSSI.

Un office de tourisme et des congrès pour Caen la mer

L'Arabie saoudite veut une place sur la carte du tourisme mondial

Tunisie: le vin, sera-t-il son futur atout touristique?

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril