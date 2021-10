La comptable d’Honeywell détournait de l’argent : prison ferme

Pour son activité, elle est rémunérée 4 347 € brut mensuels, mais des dettes la rattrapent. Le départ du directeur financier en novembre 2008 la laisse face à de lourdes responsabilités. Puis, devant le refus de paiement de ses heures supplémentaires estimées à 218 jours, elle décide de s’octroyer des remboursements de frais et s’établit elle-même des fiches de paye pour les compenser. Bilan : 31 377,17€ indus en quatre mois.

Elle est licenciée en mai 2009 et reconnaît les faits en audition, en octobre de la même année. Elle répondait d’escroquerie devant la justice jeudi 8 décembre, tout en étant absente à son procès. Son casier judiciaire a révélé deux condamnations pour des faits similaires.

H.F a été condamnée à quatre mois de prison. Elle devra rembourser 31 377,17 € et verser 500 € de préjudice moral à son employeur.