Hors Normandie. Deux sportifs de Normandie médaillés au championnat du monde de nage hivernale... dans une eau à 0,2 degré !

C'est un sport extrême encore méconnu, dans lequel deux Normands ont brillé lors des championnats du monde en Estonie, du mardi 6 au samedi 10 mars 2018 : la nage en eau hivernale.

Dans une eau à 0,2 degré, Marion Joffle, 19 ans, nageuse de Lisieux, a remporté trois médailles dont deux titres de championne de monde. Parmi ces titres, celui du 100 mètres nage libre dans la catégorie des 15-20 ans en 1'13''. Alexandre Fuzeau, médecin de Sotteville-lès-Rouen, surnommé Ice Doctor, a quant à lui décroché le bronze sur le 200m brasse dans la catégorie des 50-54 ans.

• Lire aussi : Sport extrême : ce médecin de Rouen nage dans une eau à zéro degré !



11 médailles pour l'équipe de France

En tout, l'équipe de France a raflé 11 médailles, dont quatre en or, dans ces championnats du monde qui ont rassemblé 1 386 nageurs de 40 pays, répartis en 13 catégories d'âge. Les courses se sont disputées dans le port de Tallinn. "L'eau du port a été ceinturée avec chronométrage électronique et toutes les infrastructures nécessaires à un championnat du monde. Par contre, l'eau est à 0,2 degré", explique Alexandre Fuzeau. Une température extrême, qui rend l'effort particulièrement difficile à gérer. "C'est ce qui donne ses lettres de noblesse à ce sport. Il ne faut pas gérer que la vitesse pure, mais aussi la respiration, le refroidissement... Toutes les contraintes de la nature qui nous sont imposées".

L'Ice Doctor se prépare chaque hiver à ces compétitions extrêmes. Dans la ville de Rouen (Seine-Maritime), il ne sort qu'en chemisette, même par les températures les plus froides et s'entraîne régulièrement dans la Seine. À Tallin, objectif atteint pour ce féru de sport extrême : "le 200 mètres brasse est ma spécialité. Je n'ai pas disputé d'autres épreuves pour me préserver pour celle-ci. Les deux premiers étaient intouchables mais cela m'a permis de monter sur le podium", explique-t-il.

