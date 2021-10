Ifs accueillera bientôt un lycée pour les métiers de bouche

Il s’agit d’un établissement de 11 800 m2 sur un terrain de quatre hectares, “à proximité immédiate du Campus 3, du restaurant universitaire, de plusieurs équipements culturels et qui est desservi par le tramway et différentes lignes de bus”, souligne Corinne Féret, vice-présidente du Conseil régional en charge de l’éducation et de l’enseignement supérieur. “Le projet remonte à 2006”, rappelle l’élue. “Nous avions émis un avis favorable en 2007 sur l’acquisition du terrain”.

Depuis, ce projet a suivi son cours avec la sélection d’architectes mandataires, l’Atelier des deux anges, basé à Rouen, et d’architectes associés, ACAUM, implanté au Havre. “Le lycée d’Ifs accueillera les formations hôtellerie et restauration, actuellement dispensées au lycée Rabelais d’Hérouville, et les formations boulangerie et pâtisserie, isolées rue Richard Lenoir à Caen”. “Ces métiers sont complémentaires”, indique Michel Gaucher, proviseur du lycée Rabelais.

750 élèves

A terme, le lycée d’Ifs aura la capacité d’accueillir 750 jeunes dont “120 internes”, note-t-il. “Une projection qui tient compte des besoins des professionnels du secteur”, ajoute Corinne Féret.

Une fois sorti de terre, l’établissement se fixera sans doute pour objectif d’obtenir le label “Lycée des métiers”. Une distinction qui met en “évidence la cohérence d’une offre de formation, la prise en compte des attentes des élèves et l’adaptation aux besoins des employeurs”, précise-t-on à l’Education nationale. En attendant, les premiers coups de pioche seront donnés d’ici à cet été.

Photo : Atelier des deux anges